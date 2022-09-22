Из плена вернули работника СБУ с позывным "Бурый"

Украина вернула домой 215 своих защитников. Среди них работник Службы безопасности Украины, который находился на "Азовстали".

Об этом 22 сентября сообщил временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк.

К теме Командиров защитников "Азовстали" Прокопенко и Волынского освободили из плена

"Для нас произошло важное событие, что вернули работника Службы безопасности Украины на позывной "Бурый", который до последней минуты бок о бок с "Редисом" защищал "Азовсталь", – отметил Малюк.

Мотивационный поступок

По словам главы СБУ, "Бурый" держал на максимальном уровне контрразведывательное обеспечение всех процессов на "Азовстали". Перед тем, как попасть во вражеский плен, он успел на условиях конспирации передать свои шевроны.

Сегодня мы с Дмитрием Сергеевичем Усовым (заместитель главы ГУР – 24 канал), как и обещали, вернули их ему. Это очень и очень для нас важно. Это мотивационное для всего личного состава как СБУ, так и ГУР МО, так и других наших смежных силовых структур,

– заявил Малюк.

Обратите внимание – Украине удалось вернуть часть защитников "Азовстали" домой: смотрите видео