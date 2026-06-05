Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов, добавив, что освобожденные украинцы сейчас нуждаются в медицинской помощи.

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Обмен пленными 2026: освобожденные имеют ряд заболеваний

Среди тех, кто сегодня вернулся из плена, как рассказал представитель ГУР МО, есть много тяжелобольных и раненых.

"Есть освобожденные с онкологией, с туберкулезом. Всем сейчас оказывается неотложная медицинская помощь. Конечно, встреча с родными, общение с боевыми побратимами – это часть большого светлого дня, который сегодня отмечает вся Украина, потому что каждая спасенная жизнь – это хорошая новость", – озвучил Юсов.

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Самому молодому освобожденному 26 лет

Координационный штаб по поручению президента Украины продолжает работу. В сегодняшнем обмене, со слов Юсова, обязаны помощи международным партнерам: США, ОАЭ. Этот обмен стал 75-м, но в дальнейшем в российском плену остается много украинских граждан, как военных, так и гражданских, поэтому работа штаба продолжается.

Переговоры продолжаются. В ближайшее время мы надеемся на продолжение хороших новостей. Сегодня 75-й плановый обмен (не 1000 на 1000). Когда происходит часть отдельных договоренностей, мы об этом информируем,

– уточнил Юсов.

Самому молодому освобожденному – 26 лет, а самому старшему – 62. Более 100 из тех, кто сегодня вернулся, пробыли в плену россиян с 2022 года. Среди освобожденных есть один гражданский, он был взят в плен в начале полномасштабного вторжения на Харьковщине.