Героев дома встречали пограничники и родственники. Освобожденных защитников приветствовали цветами, плакатами и флагами.

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Военные хотят вернуться на службу

Как отмечают трое военнослужащих, находились в российском плену 9 месяцев. Их удалось освободить 24 декабря, вместе с еще тремя пограничниками Донецкого и Луганского отряда.

После возвращения домой ребята уже прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь.

Сообщается, что уже в ближайшее время наши защитники снова вернутся на службу и будут защищать родную землю от врага.

Из российского плена освободили защитников Змеиного / Фото Госпогранслужба

Украина возвращает своих граждан домой: последние новости