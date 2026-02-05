В Коордштабе назвали главную особенность первого в 2026 году обмена пленными

По результатам переговоров, Координационный штаб 5 февраля провел первый в этом году обмен пленными. Среди них есть 7 гражданских и те, кого россияне незаконно осудили.

По поручению президента Украины из российской неволи освобождены 150 военных и 7 гражданских украинцев. Об этом сообщил Коордштаб в своем телеграм-канале.

Что известно об обмене пленными?

В Украину 5 февраля вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШВ, Воздушных сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы. Кроме солдат и сержантов, удалось также освободить офицеров.

Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев.

Освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском, Киевском направлениях.

Освобожденные из российского плена украинцы / Фото Коордштаб

Самому старшему освобожденному воину 63 года, а самому молодому – 23. Также дома защитник, которому вчера, 4 февраля, исполнилось 28 лет.

Украине также удалось вернуть морпеха из Крыма Эскендера Кудусова, которого после плена под Мариуполем российский суд приговорил к 29 с половиной годам лишения свободы.

Половина освобожденных сегодня защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, порабощенный во время захвата ЧАЭС.

Последние новости об обмене пленными