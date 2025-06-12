Защитник, который провел в плену более 3 лет, смог выучить там украинский язык

Во время одного из обменов домой вернулся нацгвардеец Валерий, который рассказал о своем опыте трехлетнего плена в России. Именно там, во вражеских застенках, он овладел украинским языком.

В рамках стамбульских договоренностей Украина возвращает домой раненых военнопленных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал Армия TV.

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История защитника, который в плену выучил украинский язык

По словам Валерия, в плену он провел три года и три месяца. Обучение языку происходило благодаря другим пленным – собратьям из западных регионов Украины. Теперь, вернувшись, военный свободно общается на украинском.

На вопрос журналистов, что он мечтал сделать сразу после освобождения, Валерий ответил просто: "Принять душ и выспаться".

Он также вспомнил события, которые привели к его попаданию в плен.

У меня была команда, выходить из Мариуполя, переодеваться, потому что нам помощь не придет. Мы переоделись в гражданские вещи и выходили из города по зеленому коридору 15 марта 2022 года. И на блокпосту, третьем блокпосту возле города Бердянск, нас взяли "ДНР-овцы",

– рассказал защитник.

Напомним, Украина 12 июня вернула группу защитников из российского плена, один из которых узнал, что стал отцом сына Артура.