У рамках стамбульських домовленостей Україна повертає додому поранених військовополонених. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал Армія TV.

Дивіться також "Наші вдома": щемливі кадри повернення полонених захисників в Україну

Історія захисника, який у полоні вивчив українську мову

За словами Валерія, у полоні він провів три роки і три місяці. Навчання мові відбувалося завдяки іншим полоненим – побратимам із західних регіонів України. Тепер, повернувшись, військовий вільно спілкується українською.

На запитання журналістів, що він мріяв зробити одразу після звільнення, Валерій відповів просто: "Прийняти душ і виспатися".

Він також пригадав події, які призвели до його потрапляння в полон.

У мене була команда, виходити з Маріуполя, переодягатися, тому що нам допомога не прийде. Ми перевдяглися в цивільні речі і виходили з міста по зеленому коридору 15 березня 2022 року. І на блокпосту, третьому блокпосту біля міста Бердянськ, нас взяли "ДНР-івці",

– розповів захисник.

Нагадаємо, Україна 12 червня повернула групу захисників з російського полону, один з яких дізнався, що став батьком сина Артура.