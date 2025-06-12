Частину звільнених українських воїнів вважали зниклими безвісти. 24 Канал зібрав щемливі кадри 66-го обміну полоненими між Україною та Росією.
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Українські воїни повернулися з полону
12 червня з ворожого полону повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських Сил, Повітряних Сил, Сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.
Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими / Фото: Володимир Зеленський
Серед звільнених також є Захисники Маріуполя, що перебували в полоні понад три роки. За даними Координаційного штабу, всі визволені – чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Загалом додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.
У мережі показали щемливі кадри обміну полоненими / Фото: Координаційний штаб
У Координаційному штабі наголосили, що звільнені з полону бійці пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі.
Українці повертаються з полону: дивіться відео
Обмін полоненими прокоментував начальник ГУР Кирило Буданов.
Вітаю визволених та їхні родини! Захисники отримають медичну допомогу, реабілітацію та належні виплати,
– написав він.
Буданов також підкреслив, що наступний етап обміну відбудеться найближчим часом.
12 червня відбувся черговий етап обміну полоненими: дивіться відео
У цей день з російського полону повернулися також військовослужбовці ДПСУ.
Прикордонники опублікували перші кадри після обміну Фото: Держприкордонслужба
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що за кожним таким обміном стоять зусилля десятків людей, складна дипломатія, тиск, перемовини, воля держави і віра рідних.
Він також підкреслив, що боротьба триває та подякував усім, хто залучений до цього процесу.
У Міноборони показали емоційні моменти з обміну полоненими: дивіться відео
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець показав щемливе відео з першими словами військових, яких звільнили з полону.
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