Щемливе відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець, передає 24 Канал.

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У воїна народився син Артур

Омбудсман опублікував перші хвилини розмови звільненого захисника із дружиною.

Я вже вдома, в Україні. Не хвилюйся. Все буде файно,

– сказав він.

А потім воїн поцікавився: "Хто у нас – донька чи син?"

Після чого й дізнався, що став татом синочка, якого назвали Артуром.

"Життя перемагає", – прокоментував таку подвійну радість Дмитро Лубінець.

Звільнений захисник дізнався, що став татом: дивіться відео

Нагадаємо, що 12 червня під час другого етапу обміну важкопоранених і важкохворих воїнів додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники віком від 22 до 59 років.

Усі вони потребують лікування.