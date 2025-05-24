Так, во время последнего обмена пленными жена пропавшего без вести воина узнала, что он жив. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV.

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Надежда семей защитников на лучшее

Женщина более года ждала новость о своем муже, которого считали пропавшим без вести. С тех пор как связь с ним исчезла, семья не знала, где он и жив ли он. Но жена все же дождалась подтвержденного известия, что муж жив и находится в плену.

Пока неизвестно, освободят ли воина из плена в ближайшее время. И теперь у семьи хотя бы есть надежда и они ждут своего защитника дома.

Накануне с женщиной, которая ждет из плена мужа, пообщался 24 Канал. Известно, что ее муж Григорий служил в 23 отдельном батальоне специального назначения.

Дочь дома, сказала, чтобы папу привела домой,

– сказала женщина.

Женщина через длительное время ожидания узнала, что ее муж-воин в плену: смотрите видео

Теперь женщина и ее семья знают, что воин жив. Но как скоро его вернут в Украину, ей неизвестно.

Напомним, 24 мая в свой дом вернулись еще 307 граждан, среди них – украинские защитники и гражданские, которые находились в плену. Своих родных щемяще встретили семьи военнослужащих ВСУ, Сил ТрО, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.