Так, під час останнього обміну полоненими дружина зниклого безвісти воїна дізналася, що він живий. Про це пише 24 Канал з посиланням на NV.

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Надія родин захисників на краще

Жінка понад рік чекала новину про свого чоловіка, якого вважали зниклим безвісти. З того часу, як зв'язок з ним зник, родина не знала, де він та чи живий. Але дружина все ж дочекалася підтвердженої звістки, що чоловік живий і перебуває в полоні.

Поки що невідомо, чи звільнять воїна з полону найближчим часом. Та тепер у родини хоча б є надія і вони чекають свого захисника вдома.

Напередодні з жінкою, яка чекає з полону чоловіка, поспілкувався 24 Канал. Відомо, що її чоловік Григорій служив у 23 окремому батальйоні спеціального призначення.

Донька вдома, сказала, щоб папу привела додому,

– сказала жінка.

Жінка через тривалий час очікування дізналася, що її чоловік-воїн в полоні: дивіться відео

Тепер жінка та її родина знають, що воїн живий. Але як скоро його повернуть до України, їй невідомо.

Нагадаємо, 24 травня до свого дому повернулися ще 307 громадян, серед яких українські захисники та цивільні, які перебували в полоні. Своїх рідних щемливо зустріли сім'ї військовослужбовців ЗСУ, Сил ТрО, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.