Обмен продлится несколько дней, – Зеленский

В понедельник, 9 июня, состоялся обмен пленными. Как заявил президент, он будет продолжаться несколько дней.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал Владимира Зеленского.

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Сколько продлится новый обмен пленными

Зеленский не назвал точные даты обмена пленными. Но известно, что 9 июня состоялся первый этап.

Гарант отметил, что процесс довольно сложный и содержит много чувствительных деталей. А переговоры продолжаются фактически ежедневно.

Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также моложе 25 лет.

Украина рассчитывает, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле.

"Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает", – завершил Зеленский.

В ГУР заявили, что окончательные цифры освобожденных из российского плена обнародуют после завершения обменного процесса. Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях.