Украина снова получает разведданные о пусках баллистики, – Зеленский

США возобновили обмен разведданными. Теперь Украина будет заранее знать о запусках баллистических ракет со стороны России.

Об этом сообщил президент Зеленский на брифинге 20 октября в Осло, пишет The Guardian.

Что сказал Зеленский о возобновлении обмена разведданными?

Глава государства подчеркнул, что сейчас Украина уже снова получает разведывательные данные от США, в частности о запусках баллистических ракет.

Мы благодарны за то, что сейчас разведданные эффективно поступают. Речь идет о системе раннего предупреждения – это крайне важно для наших людей, для детей и взрослых, ведь мы получаем сигнал, когда приближаются баллистические ракеты. Поэтому мы благодарны американской стороне, система работает, и это замечательно,

– сказал президент.

Напомним, что несколько ночей подряд США не предупреждали Украину о запусках баллистических ракет по Киеву и области. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никаких перебоев в обмене разведданными не было. Он пояснил, что произошел сбой в системе раннего предупреждения.

Кроме того, Рубио назвал "возмутительными" и "скандальные" намеки представителей украинской власти о том, что якобы из-за США гибнут люди в Украине.

Госсекретарь США заверил, что Дональду Трампу не нравится видеть кадры, как российская баллистическая ракета попадает в жилой дом.