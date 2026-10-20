Про це повідомив президент Зеленський на брифігу 20 жовтня в Осло, пише The Guardian.

Що сказав Зеленський про поновлення обміну розвідданими?

Глава держави підкреслив, що зараз Україна вже знову отримує розвідувальні дані від США, зокрема щодо пусків балістики.

Ми вдячні за те, що зараз розвіддані ефективно надходять. Йдеться про систему раннього попередження – це вкрай важливо для наших людей, для дітей і дорослих, адже ми отримуємо сигнал, коли наближаються балістичні ракети. Тож ми вдячні американській стороні, система працює, і це чудово,

– сказав президент.

Нагадаємо, що кілька ночей поспіль США не попереджали Україну про пуски балістики на Київ і область. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що жодної зупинки в обміні розвідданими не було. Він пояснив, що стався збій у системі раннього попередження.

Крім того, Рубіо назвав "обурливими" і "скандальними" натяки представників української влади, що нібито через США гинуть люди в Україні.

Держсекретар США запевнив, що Дональду Трампу не подобається бачити кадри, як російська балістична ракета влучає у житловий будинок.