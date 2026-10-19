Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про відсутність попередження від США?

За словами президента, балістична атака на Київ і область відбулася у кілька хвиль.

Знову російська балістична атака кількома хвилями за ніч, і знову не було попередження від партнерів,

– розповів глава держави.

Він додав, що цілями росіян були енергетика та інфраструктура. Крім того, пошкоджені медична клініка, школа, станція метро та звичайні житлові будинки.

Загалом росіяни застосували проти регіону 16 балістичних ракет.

Нагадаємо, уночі 19 жовтня Росія двічі атакувала Київ балістичними ракетами.

Перед першим ударом партнери не попередили Україну вчасно. Причини затримки зараз з'ясовують.

Перед другою атакою близько третьої ночі інформація від партнерів уже надійшла.

Через високу швидкість балістичних ракет навіть затримка на 10 – 20 секунд може бути критичною. На підготовку до удару в людей залишаються лічені хвилини.

Наслідки для енергетики

Цієї ночі під прицілом опинилися енергетичні об'єкти у Вінницькій, Волинській, Кіровоградській, Київській, Миколаївській, Житомирській, Хмельницькій, Харківській, Тернопільській, Одеській та Рівненській областях.

Лише за одну ніч окупанти пошкодили понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури. Наразі ремонтні бригади вже працюють на місцях, а постраждалим надається необхідна медична допомога.

Коли постачання ракет для української ППО блокується, а Росія отримує послаблення чи відтермінування санкцій, це є, на жаль, запереченням реальності з боку партнерів,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що цієї ж ночі оборонці неба збили або подавили 247 ворожих цілей.