Это стало одной из нескольких дисциплинарных мер. Ведь подобные действия могли поставить под угрозу обмен заключенными между Россией и странами Запада.

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Bloomberg нарушило договоренности по публикации новости об обмене заключенных с Россией

В четверг, в 7:41 утра по восточному времени, Bloomberg обнародовало соответствующую статью. На тот момент Гершкович и другие заключенные все еще находились под стражей России - на пути в Анкару, столицу Турции.

Впоследствии опубликованный материал отредактировали, чтобы отразить тот факт, что на момент публикации заключенные еще не были освобождены.

Через несколько дней главный редактор Bloomberg News Джон Миклетвейт написал в записке для сотрудников, что публикация статьи "могла поставить под угрозу" договоренности об обмене, в результате которого были освобождены Гершкович и другие.

Даже если наша история, к счастью, ничего не изменила, это было явным нарушением редакционных стандартов, благодаря которым эта редакция имеет такое доверие во всем мире,

– подчеркнул он.

После расследования Миклетвейт заявил, что Bloomberg принял "дисциплинарные меры против ряда причастных, и пересмотрит процессы, чтобы гарантировать, что подобные ошибки больше не повторятся".

К слову, это был самый масштабный обмен заключенными со времен холодной войны между Россией и Западом. Из российских тюрем вернулись по меньшей мере 10 российских политзаключенных, 2 американцев, обвиняемых в шпионаже, и приговоренный к смертной казни в Беларуси гражданин Германии.