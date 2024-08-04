По его словам, этот обмен стал "победой" для Владимира Путина. Эксперт-международник Богдан Ференс в разговоре с 24 Каналом объяснил, почему Трамп резко отреагировал на соглашение между Западом и Россией.
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Трамп раскритиковал обмен между Россией и США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп встретился в Атланте со своими избирателями. Там он заявил, что хочет поздравить Владимира Путина с тем, что он заключил еще одну замечательную сделку. А США хоть вернули своих людей, однако взамен заключили ужасную сделку.
Позже в собственной соцсети Трамп опубликовал ряд вопросов:
- когда обнародуют детали обмена пленными с Россией;
- как много людей отдали России;
- платят ли они, то есть россияне, наличными, или это наоборот, американцы платят россиянам;
- почему США отпускают киллеров, убийц и бандитов.
Подобного характера обмены происходили, просто масштаб другой. Во времена Холодной войны это была распространенная практика между СССР и США. Риторика Трампа является абсолютно прогнозируемой, я бы ее измерял в контексте внутриполитической борьбы, потому что этот обмен состоялся до выборов,
– отметил Богдан Ференс.
Демократы показали свою способность реализовать такие сложные, чувствительные операции по обмену, которые готовятся месяцами, если не годами. А Трамп как раз часто упрекал своих политических оппонентов, мол, они не способны на подобные договоренности – даже с теми, с кем договариваться трудно, а иногда – вообще не стоит.
"Сейчас госпожа Харрис, как ключевой кандидат на пост президента США, может получить определенные бонусы от этого. Ведь все же американских граждан вернули домой, а такая сложная комбинация с привлечением других стран удалась", – подчеркнул эксперт-международник.
Бесспорно, именно поэтому Трамп отреагировал на обмен подобными нападками.
Коротко об обмене между США и Россией
- 1 августа между США и Россией состоялся обмен заключенными. В обмене участвовали США, Россия, Беларусь, Германия, Польша, Словения и Норвегия. Из России освобождены 16 человек: американцев Эвана Гершковича, Пола Вилана и Алсу Курмашеву, а также 5 немцев и 7 граждан России, которые были политическими заключенными в собственной стране.
- Ключевая фигура обмена между Россией и Западом - офицер ФСБ Вадим Красиков, которого осудили в Германии на пожизненное за убийство чеченского командира Зелимхана Хангошвили.
- Стоит заметить, что в США действительно не все однозначно отнеслись к новости об обмене. С одной стороны конгрессвуменка-демократка Элисса Слоткин выразила радость от возвращения американцев домой, впрочем, заметила, что Путин использовал США как пешек.