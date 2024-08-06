Це стало одним з кількох дисциплінарних заходів. Адже подібні дії могли поставити під загрозу обмін ув'язненими між Росією та країнами Заходу.

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Bloomberg порушило домовленості щодо публікації новини про обмін увʼязнених з Росією

У четвер, о 7:41 ранку за східним часом, Bloomberg оприлюднило відповідну статтю. На той момент Гершкович та інші ув'язнені все ще перебували під вартою Росії - на шляху до Анкари, столиці Туреччини.

Згодом опублікований матеріал відредагували, аби відобразити той факт, що на момент публікації ув'язнені ще не були звільнені.

Через кілька днів головний редактор Bloomberg News Джон Міклетвейт написав у записці для співробітників, що публікація статті "могла поставити під загрозу" домовленості про обмін, внаслідок якого було звільнено Гершковича та інших.

Навіть якщо наша історія, на щастя, нічого не змінила, це було явним порушенням редакційних стандартів, завдяки яким ця редакція має таку довіру в усьому світі,

– наголосив він.

Після розслідування Міклетвейт заявив, що Bloomberg вжив "дисциплінарних заходів проти низки причетних, і перегляне процеси, щоб гарантувати, що подібні помилки більше не повторяться".

До слова, це був наймасштабніший обмін ув'язненими з часів холодної війни між Росією та Заходом. З російських в'язниць повернулися щонайменше 10 російських політв'язнів, 2 американців, звинувачених у шпигунстві, та засуджений до страти у Білорусі громадянин Німеччини.