Большинство – защитники Мариуполя: кого удалось вернуть во время обмена

5 февраля состоялся первый обмен военнопленными после длительной паузы. В Украину вернулись 157 защитников.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Кого удалось вернуть?

Из российского плена вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские.

Глава ОП Кирилл Буданов добавил, что среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению. А также защитники Мариуполя.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди возвращенных домой 150 военных и 7 гражданских. Значительная часть защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, плененный во время захвата ЧАЭС.

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Самому молодому защитнику 23 года, а самому старшему – 63.

Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины,

– написал Владимир Зеленский.

