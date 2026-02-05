Большинство – защитники Мариуполя: кого удалось вернуть во время обмена
- 5 февраля состоялся обмен военнопленными, в рамках которого в Украину вернулись 157 защитников, включая 150 военных и 7 гражданских.
- Среди освобожденных украинцев есть защитники Мариуполя, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также 19 незаконно осужденных, из которых 15 получили пожизненное заключение.
5 февраля состоялся первый обмен военнопленными после длительной паузы. В Украину вернулись 157 защитников.
Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.
Кого удалось вернуть?
Из российского плена вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские.
Глава ОП Кирилл Буданов добавил, что среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению. А также защитники Мариуполя.
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди возвращенных домой 150 военных и 7 гражданских. Значительная часть защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, плененный во время захвата ЧАЭС.
139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Самому молодому защитнику 23 года, а самому старшему – 63.
Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины,
– написал Владимир Зеленский.
Что известно о других случаях, когда украинские защитники возвращались домой?
В Украину вернули 1 тысячу тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат погибшим украинским военным. Россия получила 38 тел захватчиков, среди которых было тело оккупанта, переданное Украине во время предыдущего обмена.
20 ноября также состоялись репатриационные мероприятия между Россией и Украиной. В Украину было возвращено 1000 тел украинских защитников.
За время полномасштабной войны Украина вернула 6266 граждан из плена, из которых 403 гражданские. В 2025 году – более 2000 человек вернулись домой. Стамбульские переговоры привели к историческому обмену "1000 на 1000", но Россия выполнила только договоренности первого раунда, задерживая обмены для политического давления.