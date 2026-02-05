Укр Рус
24 Канал Новости Украины Большинство – защитники Мариуполя: кого удалось вернуть во время обмена
5 февраля, 15:11
3

Большинство – защитники Мариуполя: кого удалось вернуть во время обмена

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • 5 февраля состоялся обмен военнопленными, в рамках которого в Украину вернулись 157 защитников, включая 150 военных и 7 гражданских.
  • Среди освобожденных украинцев есть защитники Мариуполя, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, а также 19 незаконно осужденных, из которых 15 получили пожизненное заключение.

5 февраля состоялся первый обмен военнопленными после длительной паузы. В Украину вернулись 157 защитников.

Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем телеграмм-канале.

Смотрите также 157 украинских воинов вернулись домой, - Зеленский заявил об обмене пленными

Кого удалось вернуть?

Из российского плена вернулись воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Среди них солдаты, сержанты и офицеры. И также с защитниками возвращаются гражданские.

Глава ОП Кирилл Буданов добавил, что среди тех, кто возвращается домой, – 19 незаконно осужденных защитников, 15 из них – к пожизненному заключению. А также защитники Мариуполя.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди возвращенных домой 150 военных и 7 гражданских. Значительная часть защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, плененный во время захвата ЧАЭС. 

139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года. Самому молодому защитнику 23 года, а самому старшему – 63.

Сегодняшний обмен состоялся после долгой паузы, и очень важно, что его удалось реализовать. Спасибо всем, кто работает ради обменов, и всем, кто на фронте пополняет обменный фонд для Украины, 
– написал Владимир Зеленский.

Что известно о других случаях, когда украинские защитники возвращались домой? 

  • В Украину вернули 1 тысячу тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат погибшим украинским военным. Россия получила 38 тел захватчиков, среди которых было тело оккупанта, переданное Украине во время предыдущего обмена.

  • 20 ноября также состоялись репатриационные мероприятия между Россией и Украиной. В Украину было возвращено 1000 тел украинских защитников.

  • За время полномасштабной войны Украина вернула 6266 граждан из плена, из которых 403 гражданские. В 2025 году – более 2000 человек вернулись домой. Стамбульские переговоры привели к историческому обмену "1000 на 1000", но Россия выполнила только договоренности первого раунда, задерживая обмены для политического давления.