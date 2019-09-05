Обмен пленными: Бессмертный объяснил, чем опасен анонс Путина

Информационное доминирование Кремля в теме освобождения украинцев из русского плена несет серьезные угрозы. В частности, может повториться ситуация с освобождением Надежды Савченко, которое анонсировалось семь раз.

Об этом заявил экс-представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе Роман Бессмертный, передает Укринформ.

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Уже дважды проанонсировали освобождение (украинских заключенных в РФ – 24 канал). Для того, чтобы достичь "рекорда" с Надеждой Савченко, осталось еще пять раз проанонсировать, и результат будет тот же, потому что информационно это обслуживается Россией и она информационно доминирует в этом,

– сказал Бессмертный.

Президент России Владимир Путин заявил, что обмен пленными между Украиной и РФ будет масштабным и близится к завершению.

По мнению дипломата, события, которые сейчас происходят вокруг процесса освобождения украинских моряков и пленных, свидетельствуют о том, что в результате смены власти в Украине "меняется механизм, который вместо того, чтобы быть усовершенствованным, приводит к определенным трещинам, которые в перспективе могут иметь очень нехорошие последствия".

Бессмертный не понимает, почему в процедуру обмена якобы включили 24 пленных моряков, которых Россия незаконно захватила возле Керченского пролива. По его словам, это может быть следствием того, что "человек, который ведет переговоры с Россией, не понимает статуса решений Морского Трибунала ООН и последствий этих решений".

Важно и то, что украинцы, которых вероятно обменяют или освободят из плена, имеют различный правовой статус и разную дистанцию ​​правовой очистки. Он пояснил, что процедура правовой очистки выходит далеко за рамки возможных договоренностей об освобождении, поэтому говорить о каких-то ожидаемых сроках – это "самому себе создавать проблемы".

В каком формате может произойти обмен пленными?

Ранее СМИ сообщали о том, что Украина и Россия проведут обмен в формате "33 на 33". Так, наиболее вероятным считают освобождение 24-х украинских моряков, а также ряда незаконно обвиняемых украинцев – Олега Сенцова, Павла Гриба, Николая Карпюка и Владимира Балуха (недавно их перевели в следственный изолятор "Лефортово" в Москве).



Официально до сих пор неизвестно, когда именно состоится обмен. В Офисе Президента Украины отметили, что процесс между странами длится до сих пор.



Украинские моряки в российском плену / инфографика 24 канала