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      АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ВОЛОДИМИР ЦЕМАХ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
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      Обмін полоненими: Безсмертний пояснив, чим небезпечний анонс Путіна

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      Безсмертний вважає, що анонс Путіна про обмін полоненими – небезпечний
      Безсмертний вважає, що анонс Путіна про обмін полоненими – небезпечний / Фото з Facebook

      Інформаційне домінування Кремля у темі звільнення українців з російського полону несе серйозні загрози. Зокрема, може повторити ситуація зі звільненням Надії Савченко, яке анонсувалося аж сім разів.

      Про це заявив експредставник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний, передає Укрінформ.

      Важливо: Моряків судитимуть заочно: росЗМІ назвали нову схему обміну полоненими

      Уже двічі проанонсували звільнення (українських в'язнів у РФ, – 24 канал). Для того, щоб досягнути "рекорду" із Надією Савченко, залишилося ще п'ять разів проанонсувати, і результат буде той самий, бо інформаційно це обслуговується Росією і вона інформаційно домінує в цьому,
      – сказав Безсмертний.

      Президент Росії Володимир Путін заявив, що обмін полоненими між Україною і РФ буде масштабним і наближається до завершення.

      На думку дипломата, події, які зараз відбуваються навколо процесу звільнення українських моряків і полонених, свідчать про те, що в результаті зміни влади в Україні "міняється механізм, який замість того, щоб бути вдосконаленим, призводить до певних тріщин, які в перспективі можуть мати дуже нехороші наслідки".

      Безсмертний не розуміє, чому у процедуру обміну нібито включили 24 полонених моряків, яких Росія незаконно захопила біля Керченської протоки. За його словами, це може бути наслідком того, що "людина, яка веде перемовини з Росією, не розуміє статусу рішень Морського Трибуналу ООН і наслідків цих рішень".

      Важливо і те, що українці, яких ймовірно обіняють чи звільнять з полону, мають різний правовий статус і різну дистанцію правової очистки. Він пояснив, що процедура правової очистки виходить далеко за рамки можливих домовленостей про звільнення, тому говорити про якісь очікувані терміни – це "самому собі створювати проблеми".

      У якому форматі може відбутися обмін полоненими?Раніше ЗМІ повідомляли про те, що Україна та Росія проведуть обмін у форматі "33 на 33". Так, найімовірнішим вважають звільнення 24-ох українських моряків, а також низки незаконно обвинувачених українців – Олега Сенцова, Павла Гриба, Миколи Карпюка і Володимира Балуха (нещодавно їх перевели до слідчого ізолятора "Лефортово" в Москві).

      Офіційно досі невідомо, коли саме відбудеться обмін. В Офісі Президента України наголосили, що процес між країнами досі триває.

      українські моряки в полоні росії
      Українські моряки в російському полоні / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Путін анонсував масштабний обмін полоненими з Україною
      сьогодні
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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Роман Безсмертний Володимир Путін Новини Росії
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