Обмен пленными: эксперт рассказал о важных предостережениях

Процесс обмена пленными в определенной степени разблокирован. Но есть важное предостережение относительно дальнейших переговоров. Очевидно, процесс дальнейшего обмена будет быстрым. Поэтому надо избежать опасностей.

Такое мнение 24 каналу высказал сопредседатель ГИ "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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В частности, отмечает эксперт, Россия требует прекратить уголовные производства против тех преступников – участников незаконных вооруженных формирований в ОРДЛО, кого Украина будет выдавать. Раньше этого не было. Поэтому, считает Снегирев, Россия тормозила процесс обмена пленными и использовала его, как рычаг политического давления на Украину.

Россия, требуя от Украины процедуры юридического очистки боевиков, не делает такого шага в ответ. Поэтому Украина должна настаивать на том, чтобы Россия закрыла против них уголовные производства,

– отмечает Дмитрий Снегирев.

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Как подчеркивает специалист, Россия до сих пор не провела такую процедуру освобожденных украинских моряков, которые были захвачены агрессором в Керченском проливе. Их отпустили под личное обязательство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. По словам Снегирева, Россия только остановила предварительное расследование. По вызову российского следователя украинские моряки, разумеется, не появятся. Соответственно, следователь вынесет постановление об изменении меры пресечения с личного поручительства на задержание. Следующий шаг – объявление наших моряков в международный розыск. То есть они не смогут выехать из Украины.

Кроме того, считает эксперт, юридическая очистка преступников может создать почву для принятия Верховной Радой закона об амнистии боевиков.

Еще одна оговорка по спискам обмена. Их с нашей стороны должно быть три, а не два. Первый – пленные, которые находятся в ОРДЛО. Второй – политические заложники Кремля. Третий – незаконно удерживаемые украинские граждане в Крыму. Нельзя крымские списки объединять с другими,

– подчеркивает Дмитрий Снегирев.

Что известно об обмене пленными? 29 января в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе. Стороны обсудили освобождение удерживаемых между Украиной и Россией, прекращение огня на Востоке и вопрос границы, который сейчас контролируют оккупанты. Стороны согласовали решение о том, чтобы обменяться списками удерживаемых лиц для их дальнейшей верификации.



Освобожденные из российского плена украинцы / инфографика 24 канала