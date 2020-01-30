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      Обмін полоненими: експерт розповів про важливі застереження

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      Україна намагається повернути додому заручників Кремля / gettyimages.com

      Процес обміну полоненими певною мірою розблокований. Але є важливе застереження щодо подальших перемовин. Вочевидь, процес подальшого обміну буде швидким. Тому треба уникнути небезпек.

      Таку думку 24 каналу висловив співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Зокрема, зауважує експерт, Росія вимагає, припинити кримінальні провадження проти тих злочинців – учасників незаконних збройних формувань в ОРДЛО, кого Україна видаватиме. Раніше цього не було. Тому, вважає Снєгирьов, Росія гальмувала процес обміну полоненими і використовувала його, як важіль політичного тиску на Україну.

      Росія, вимагаючи від України, процедури юридичної очистки бойовиків, не робить такого кроку у відповідь. Тільки в Росії зараз незаконно утримується близько ста наших громадян. Тому Україна повинна наполягати на тому, щоб Росія закрила проти них кримінальні провадження,
      – наголошує Дмитро Снєгирьов.

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      Як підкреслює фахівець, Росія досі не провела таку процедуру щодо звільнених українських моряків, які були захоплені агресором у Керченській протоці. Їх відпустили під особисте зобов’язання українського омбудсмена Людмили Денисової. За словами Снєгирьова, Росія тільки зупинила попереднє розслідування. За викликом російського слідчого українські моряки, зрозуміло, не з’являться. Відповідно, слідчий винесе постанову про зміну запобіжного заходу з особистого поручительства на затримання. Наступний крок – оголошення наших моряків у міжнародний розшук. Тобто вони не зможуть виїхати з України.

      Крім того, вважає експерт, юридична очистка злочинців може створити підґрунтя для ухвалення Верховною Радою закону про амністію бойовиків.

      Ще одне застереження по списках обміну. Їх з нашого боку повинно бути три, а не два. Перший – полонені, які перебувають в ОРДЛО. Другий – політичні заручники Кремля. Третій – незаконно утримувані українські громадяни в Криму. Не можна кримські списки об’єднувати з іншими,
      – підкреслює Дмитро Снєгирьов.

      Що відомо про обмін полоненими? 29 січня в Мінську відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Сторони обговорили звільнення утримуваних між Україною та Росією, припинення вогню на Сході та питання кордону, який наразі контролюють окупанти. Сторони погодили рішення про те, щоб обмінятися списками утримуваних осіб для їх подальшої верифікації.

      обмін полоненими
      Звільнені з російського полону українці / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Обмін полоненими
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