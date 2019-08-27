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      Обмен пленными между Украиной и Россией может состояться на этой неделе – адвокат

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      Процесс обмена пленными может состояться до конца недели
      Процесс обмена пленными может состояться до конца недели / Фото из открытых источников

      Правозащитник россиян, находящихся в украинских тюрьмах Валентин Рыбин заявил, что Украина и Россия уже во вторник, 27 августа, восстановят подготовку к обмену заключенными. В то же время их возвращения на родину планируется провести до конца недели.

      Такое заявление адвоката Валентина Рыбина процитировало российское издание "Известия". Ссылаясь на собственные источники, там отметили, что сейчас идет финальная работа по согласованию окончательного перечня лиц.

      Важно: Обмен пленными: о чем это говорит и чего ждать от Путина

      Я ожидаю обмена на этой неделе. Точную дату пока сказать не могу. Дело в том, что в Украине с 24 августа выходные. Со вторника восстановится активная работа, и начнутся сдвиги. Так или иначе, вскоре все должно произойти,
      – рассказал Рыбин.

      Среди прочего речь идет о том, что сейчас стороны также решают проблему снятия всех обвинений с лиц, освобожденных на обмен. По словам Рыбина, у тех, кто будет в итоге отправлен на родину, не должно повторно возникнуть проблем с законом из-за прежних обвинений.

      "Мы занимаемся вопросом процессуальной очистки тех, кто будет проходить через обмен. Это должно произойти. Со вторника процедура подготовки людей к обмену будет продолжена", – отметил адвокат россиян.

      Также неизвестными остаются окончательные цифры. По словам одного из близких к процессу собеседников, "формула, которая фигурирует в СМИ – 33 на 33 – условная, поскольку по некоторым лицам до сих пор нет ясности".

      Рыбин также отметил, что объявленные цифры нельзя называть окончательными.

      Правозащитник россиян добавил, что окончательный перечень обсуждается в процессе ежедневной работы. Приведенная формула не является конечной, "поскольку лиц может быть больше, или меньше".

      Что известно об обмене пленными?

      Россия и Украина близки к завершению процесса двустороннего обмена пленными. По последним данным, Москва и Киев обсуждают формулу обмена "33 на 33 человека". Об этом со ссылкой на собственные источники, "близкие к переговорам", сообщило российское издание РБК. Обмен может состояться 28-29 августа.

      Известно, что в списке не будет украинского журналиста с двойным гражданством Кирилла Вышинского, которого в Украине обвиняют в государственной измене. Вышинского могут освободить по другой – "особой" – схеме.

      Украинские моряки, находящиеся в российском плену/ инфографика 24 канала

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      Теги: Украинские моряки в плену Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Новости Украины Новости политики
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