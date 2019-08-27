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      Обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися цього тижня – адвокат

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      Процес обміну полоненими може відбутися до кінця тижня
      Процес обміну полоненими може відбутися до кінця тижня / Фото з відкритих джерел

      Правозахисник росіян, які перебувають в українських в'язницях Валентин Рибін заявив, що Україна та Росія вже у вівторок, 27 серпня, відновлять підготовку до обміну ув'язненими. Водночас їх повернення на батьківщину планується провести до кінця тижня.

      Таку заяву адвоката Валентина Рибіна процитувало російське видання "Известия". Посилаючись на власні джерела, там зазначили, що зараз йде фінальна робота з узгодження остаточного переліку осіб.

      Важливо: Обмін полоненими: про що це свідчить і чого чекати від Путіна

      Я очікую обміну вже цього тижня. Точну дату поки сказати не можу. Річ у тім, що в Україні з 24 серпня вихідні. З вівторка відновиться активна робота, і почнуться зрушення. Так чи інакше, незабаром все має статися,
      – розповів Рибін.

      Серед іншого йдеться про те, що наразі сторони також вирішують проблему зняття усіх звинувачень з осіб, звільнених на обмін. За словами Рибіна, у тих, хто буде в підсумку відправлений на батьківщину, не повинно повторно виникнути проблем з законом через колишні звинувачення.

      "Ми займаємося питанням процесуального очищення тих, хто буде проходити через обмін. Це повинно статися. З вівторка процедура підготовки людей до обміну буде продовжена", – зазначив адвокат росіян.

      Також невідомими залишаються остаточні цифри. Зі слів одного з близьких до процесу співрозмовників, "формула, яка фігурує в ЗМІ – 33 на 33 – умовна, оскільки щодо деяких осіб досі немає ясності".

      Рибін також зазначив, що оголошені цифри не можна називати остаточними.

      Правозахисник росіян додав, що остаточний перелік обговорюється в процесі щоденної роботи. Наведена формула не є кінцевою, "оскільки осіб може бути більше, або ж менше".

      Що відомо про обмін полоненими?

      Росія і Україна близькі до завершення процесу двостороннього обміну полоненими. За останніми даними, Москва і Київ обговорюють формулу обміну "33 на 33 людини". Про це з посиланням на власні джерела, "близькі до переговорів", повідомило російське видання РБК. Обмін може відбутися 28-29 серпня.

      Відомо, що в списку не буде українського журналіста із подвійним громадянством Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді. Вишинського можуть звільнити за іншою – "особливою" – схемою.


      Українські моряки, які перебувають у російському полоні/ Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Обмін полоненими Україна – Росія Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
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