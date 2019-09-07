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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Обмен пленными состоится в формате "35 на 35": кого вернут Украине

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      Сенцов может вернуться в Украину
      Сенцов может вернуться в Украину

      Обмен пленными между Украиной и Россией пройдет в формате "35 на 35". Вместе с 24 военнопленными моряками, в Украину вернутся еще 11 незаконно удерживаемых в России украинцев.

      Такую информацию обнародовал адвокат украинского политзаключенного Романа Сущенко Марк Фейгин.

      "По моим данным обмен на 35 человек. 24 моряка и 11 осужденных украинцев: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сизонович, Балух, Артур Панов, Бекиров", – написал Марк Фейгин.

      Читайте также: Обмен пленными: кто вернется в Россию – списки

      Процесс обмена пленными начался утром 7 сентября. Адвокат украинских военнопленных моряков Николай Полозов в комментарии 24 каналу подтвердил, что автобусы с пленниками Кремля уже выехали в аэропорт "Внуково". Оттуда пленные президентским спецбортом вернутся в Украину, в частности прилетят в аэропорт "Борисполь".


      Список пленных украинских моряков

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      Теги: Новости Украины Новости политики Украинские моряки в плену Обмен пленными
      Источник: 24 канал
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