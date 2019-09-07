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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ЛИТВА – УКРАЇНА АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

      Обмін полоненими відбудеться у форматі "35 на 35": кого повернуть Україні

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      Сенцов може повернутися в Україну
      Сенцов може повернутися в Україну

      Обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться у форматі "35 на 35". Разом з 24 військовополоненими моряками, до України повернуться ще 11 незаконно утримуваних у Росії українців.

      Таку інформацію оприлюднив адвокат українського політвʼязня Романа Сущенко Марк Фейгін.

      "За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки та 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сізоновіч, Балух, Артур Панов, Бекіров", – написав Марк Фейгін.

      Читайте також: Обмін полоненими: хто повернеться в Росію – списки

      Процес обміну полоненими розпочався вранці 7 вересня. Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково". Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".


      Список полонених українських моряків

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      Теги: Новини політики Новини України Обмін полоненими Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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