Обмін полоненими відбудеться у форматі "35 на 35": кого повернуть Україні
Обмін полоненими між Україною та Росією відбудеться у форматі "35 на 35". Разом з 24 військовополоненими моряками, до України повернуться ще 11 незаконно утримуваних у Росії українців.
Таку інформацію оприлюднив адвокат українського політвʼязня Романа Сущенко Марк Фейгін.
"За моїми даними обмін на 35 осіб. 24 моряки та 11 засуджених українців: Сенцов, Сущенко, Панов, Кольченко, Клих, Карпюк, Гриб, Сізоновіч, Балух, Артур Панов, Бекіров", – написав Марк Фейгін.
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Процес обміну полоненими розпочався вранці 7 вересня. Адвокат українських військовополонених моряків Микола Полозов у коментарі 24 каналу підтвердив, що автобуси з бранцями Кремля вже виїхали до аеропорту "Внуково". Звідти полонені президентським спецбортом повернуться в Україну, зокрема прилетять в аеропорт "Бориспіль".
Список полонених українських моряків