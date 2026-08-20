"Их подвергают особенно жестоким пыткам": Прокопенко заявил, что в новом обмене не было азовцев

Среди освобожденных в ходе обмена 19 августа нет ни одного бойца "Азова". В настоящее время в российском плену по-прежнему находятся более 600 бойцов этой бригады, которые находятся там уже более 4 лет.

Об этом заявил командир 12-й бригады специального назначения "Азов" Денис Прокопенко.

Прокопенко резко высказался о новом обмене

Денис Прокопенко подчеркнул, что в новом обмене пленными не было ни одного бойца "Азова" и вообще ни одного военнослужащего Нацгвардии, который защищал Мариуполь.

Это означает, что более 600 моих собратьев и впредь будут ежедневно подвергаться пыткам в российских тюрьмах. Каждый день они будут находиться под огромным психологическим давлением. Не будут получать надлежащей медицинской помощи. Они будут испытывать нечеловеческую боль и голод,

– заявил Прокопенко.

Он также подчеркнул, что украинцам необходимо осознавать риски для военных, которые годами находятся в российском плену.

Прокопенко отдельно обратил внимание на условия содержания украинских защитников Мариуполя.

"Азовцы" находятся в российских застенках более четырех лет. Значительная часть из них пребывает в критическом состоянии из-за ранений, полученных во время теракта в Еленовке, в результате ежедневных пыток и хронических заболеваний. И именно азовцев россияне пытают с особой жестокостью после многих лет демонизации "Азова",

– заявил командир.

Он призвал учитывать при обмене не только общее количество освобожденных военных, но и время пребывания в плену, состояние здоровья и условия содержания.

По мнению Прокопенко, отсутствие "азовцев" в новом обмене и их небольшое количество среди освобожденных в ходе предыдущих обменов свидетельствуют о необходимости поиска других механизмов. За 2026 год был уволен лишь один "азовец", тогда как в российском плену погибли как минимум трое военнослужащих.

Прокопенко считает, что Украине следует пересмотреть стратегию переговоров по военнопленным, потому что нынешний подход, по его мнению, не дает достаточного результата.

Напомним, 19 августа Украина провела очередной этап обмена военнопленными, в результате которого из российского плена вернулись еще 103 украинских воина. Освобожденные военнослужащие служили в ВСУ, ГПСУ и Нацгвардии.

Среди них есть защитники Мариуполя, а также воины, которые защищали Украину на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Днепровском и Сумском направлениях.

В Координационном штабе сообщили, что большинство освобожденных имеют ранения и тяжелые заболевания. Самому молодому из освобожденных 25 лет, а самому старшему – 59.