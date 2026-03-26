В 2025 году было освобождено из плена больше всего украинцев за все годы, – Координационный штаб

Уже 4 года в Украине работает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. За это время из российской неволи удалось освободить более 8 тысяч украинцев, среди них военные и гражданские.

Об этом рассказали на мероприятии "Вместе ради возвращения", передает 24 Канал. Как отметил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, соответствующую структуру создали 11 марта 2022 года и она сразу начала активную работу.

Смотрите также Есть продвижение и прогресс, – Умеров и Уиткофф подвели итоги встреч в США

В 2025 году вернули больше всего украинцев

Понятно, что во время войны нужно было работать очень быстро, поэтому обмены начались почти сразу. С лета 2022 года Координационный штаб работает в Киеве, есть общественная приемная. Стоит заметить, что в его состав входят различные институты, есть Служба Безопасности, Объединенный центр, который имел опыт возвращения людей из неволи еще до 2022 года.

Также применяли опыт Главного управления разведки. Сначала удалось обменять тела, потом пилотов и так нарабатывали контакты, необходимое доверие с противоположной стороной о прекращении огня. Постепенно процесс пошел.

В 2025 году удалось освободить больше всего людей из неволи. Чем дольше украинцы находятся в плену, тем больше времени потребуется на реабилитацию. В начале это было 2 недели осмотров, процедур, а сейчас – минимум месяц,

– рассказал Петр Яценко.

Координационный штаб уже работает по определенным схемам. Более того, есть большой опыт быстрой организации обменов, если на политическом уровне удается договориться. Например, во время предыдущего обмена 5 – 6 марта домой вернулись 502 человека. Это достаточно большая цифра. Она вдохновляет работать дальше.

"Понимаем, что обменов должно быть больше"

Возвращение каждого украинца домой является большим результатом. За 4 года деятельности Координационного штаба таких "результатов" есть более 8 тысяч. Вместе с этим есть огромный массив обработанной информации, установления данных о местах пребывания наших людей, международные мероприятия, коммуникация с семьями военнопленных, без вести пропавших, гражданских заложников.

Кроме того, есть постизоляционное сопровождение, программы реабилитации – все это работает и дает свои результаты. В общем продолжается большая командная работа всех составляющих Координационного штаба и она будет продолжаться до тех пор, пока каждый украинец не вернется домой.

Каждый обмен для команды является большим праздником, но есть понимание, что таких событий должно быть очень много. Также это смешанные чувства, потому что мы видим в каком состоянии возвращаются наши защитники, понимаем в каких условиях они находились. Конечно, когда ты это видишь – не можешь остаться равнодушным,

– сказал заместитель председателя Координационного штаба Андрей Юсов.

Стоит заметить, что опытом Украины интересуются наши зарубежные партнеры. Хотя это печальная новость, но именно наше государство имеет наибольший опыт в вопросах обмена, обращения с военнопленными, защите их прав. И, к сожалению, в вопросах нарушения гуманитарного права и военных преступлений со стороны России.

Последние обмены пленными: главное