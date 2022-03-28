Ограничение на воду и потребность в продуктах, – глава Черниговской ОВА о проблемах в городе

Вячеслав Чаус рассказал, что пока неизвестно, когда в Чернигове снимут ограничения на привозимую воду. Согласно новым правилам, один человек получает 10 литров в сутки.

Глава Черниговской ОВ отметил, что восстановить нормальное водоснабжение смогут только тогда, когда возобновят электроэнергию. Сделать это в условиях войны – очень тяжело.

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Чаус рассказал, что в настоящее время Чернигов больше нуждается в продуктах длительного хранения.

Глава ОВА рассказал, что медикаменты привозят. Больницы в городе работают. Однако они постоянно находятся под обстрелами. Есть проблема с электроснабжением.

Конечно, хотелось бы, чтобы раненых, которым нужна медицинская помощь не в военных условиях, мы могли доставить в Киев, но сейчас такой возможности нет, ищем ее, рассматриваем механизмы, как это сделать,

– подчеркнул Чаус.

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