Голова Чернігівської ОВА зауважив, що відновити нормальне водопостачання зможуть лише тоді, коли відновлять електроенергію. Зробити це в умовах війни – дуже важко.

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Чаус розповів, що наразі Чернігів найбільше потребує продуктів тривалого зберігання.

Глава ОВА розповів, що медикаменти привозять. Лікарні у місті працюють. Однак вони постійно перебувають під обстрілами. Є проблема з електропостачанням.

Звісно, хотілося б щоби поранених, яким потрібна медична допомога не у військових умовах, ми могли доправити до Києва, але зараз такої можливості нема, шукаємо її, розглядаємо механізми, як це зробити,

– наголосив Чаус.

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