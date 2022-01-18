Обнародовали отчет ICAO о посадке рейса с Протасевичем: в Литве говорят о грубых нарушениях

Литва заявила, что Международная организация гражданской авиации зафиксировала грубые нарушения со стороны Беларуси во время вынужденной посадки самолета с Романом Протасевичем. Соответствующий отчет по расследованию инцидента разослан странам.

В отчете не хватает информации, какие люди стоят за этими нарушениями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, отметив, что ознакомился с отчетом "вскользь".

К теме К 6 годам тюрьмы: девушке оппозиционера Протасевича предъявили окончательное обвинение

Теперь можно делать юридические шаги

Как утверждает министр, после того, как ICAO в отчете зафиксировала нарушения, можно будет делать дальнейшие юридические шаги, чтобы виновники ответили.

Не видел самого текста, но если эта оценка справедлива, то понятно, что у незаконных действий должны возникать и последствия,

– сказал Ландсбергис.

По его словам, Евросоюз может как начать собственное расследование, так и обратиться в международные правовые структуры.

Что известно о расследовании

ICAO 18 января завершила составление отчета по этому инциденту, который начала расследовать еще в прошлом году.

Представители организации официально рассмотрят, что будут делать дальше согласно выводам отчета, на встрече, которая должна состояться 31 января. В тот же день ИСАО рассмотрит запрос Беларуси, которая считает, что после инцидента ряд стран ЕС ввели "незаконные ограничения, санкции" против нее.

Отчет подготовила команда ICAO по расследованию, состоящая из экспертов по безопасности полетов и навигации, эксплуатации самолетов и международного авиационного права.

В Беларуси уже отреагировали на отчет ICAO

Беларусь говорит, что в докладе организация не приводит фактов, что белорусский истребитель принуждал самолет к посадке.

В отчете указано, что группой ICAO по установлению фактов самого факта перехвата, принуждения к посадке или изменению траектории со стороны самолета МиГ-29 не обнаружили,

– заявил директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский.

Он цинично обратил внимание на то, что запись переговоров в кабине экипажа при принятии решения следовать в Минск не сохранилась. Якобы причиной этого стало то, что экипаж не отключил самописцы во время стоянки в Минске и запись оказалась затертой.

Последние новости об инциденте