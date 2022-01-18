У звіті не вистачає інформації, які саме люди стоять за цими порушеннями. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, зауваживши, що ознайомився із звітом "побіжно".
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Тепер можна робити юридичні кроки
Як стверджує міністр, після того як ICAO у звіті зафіксувала порушення, можна буде робити подальші юридичні кроки, щоб винуватці відповіли.
Не бачив самого тексту, але якщо ця оцінка справедлива, то зрозуміло, що з незаконних дій мають виникати і наслідки,
– сказав Ландсбергіс.
За його словами, Євросоюз може як розпочати власне розслідування, так і звернутися до міжнародних правових структур.
Що відомо про розслідування
ICAO 18 січня завершила складання звіту з цього інциденту, який почала розслідувати ще минулого року.
Представники організації офіційно розглянуть, що робитимуть далі згідно з висновками звіту, на зустрічі, що має відбутися 31 січня. Того ж дня ІСАО розгляне запит Білорусі, яка вважає, що після інциденту низка країн ЄС запровадила "незаконні обмеження, санкції" проти неї.
Звіт підготувала команда ICAO з розслідування, що складалася з експертів з безпеки польотів та навігації, експлуатації літаків та міжнародного авіаційного права.
У Білорусі вже відреагували на звіт ICAO
Білорусь каже, що у доповіді організація не наводить фактів того, що білоруський винищувач змушував літак до посадки.
У звіті зазначено, що групою ICAO щодо встановлення фактів самого факту перехоплення, примусу до посадки або зміни траєкторії з боку літака МіГ-29 не виявили,
– заявив директор департаменту з авіації Мінтрансу Білорусії Артем Сікорський.
Він цинічно звернув увагу на те, що запис переговорів у кабіні екіпажу під час прийняття рішення слідувати в Мінськ не зберігся. Буцімто причиною цього стало те, що екіпаж не відключив самописці під час стоянки в Мінську і запис виявився затертим.
Що відомо про примусову посадку літака з Протасевичем
- Блогера та активіста Романа Протасевича білоруські спецслужби затримали у ході складної спецоперації – Лукашенко ризикнув життям 130 людей.
- Польські спецслужби оприлюднювали запис розмови диспетчера й пілота під час посадки літака в Мінську, після якої затримали білоруського опозиціонера Романа Протасевича.
- Диспетчер-втікач, який опинився в Польщі, розповідав про спецоперацію з посадки літака, у якому летів Роман Протасевич. За його словами, це була спецоперація білоруського КДБ.
- Міжнародна організація цивільної авіації ICAO, що є спеціалізованою установою ООН, заявляла, що оприлюднить доповідь про примусову посадку в Мінську літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.