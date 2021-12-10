Оприлюднені записи, на думку польських спецслужб, доводять причетність білоруських правоохоронців та режиму Лукашенка загалом до посадки літака в Мінську в травні 2021 року, після чого затримали опозиціонера та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Цікаво Затримання Протасевича: білоруський диспетчер розповів, як саджали літак, – NYT

На записах чути сторонніх

На опублікованих записах – розмова пілота літака Rynair, який летів з Афін до Вільнюса, з диспетчером, який наполягав на здійсненні посадки у Мінську. Однак у розмові чути і "третю сторону". Польські спецслужби припускають, що це представники білоруського КДБ.

Під час розмови з пілотом, диспетчер говорив про вибухівку на борту літака. Коли пілот уточнював інформацію, в розмову втрутився "третій". Саме він назвав "червоний" код небезпеки та наполягав на посадці в Мінську.

Записи розмови опублікував міністр-координатор спецслужб Польщі на своїй сторінці у фейсбуці.

Розмова пілота, диспетчера і "третьої особи": дивіться відео

Затримання Романа Протасевича: головне