Оприлюднені записи, на думку польських спецслужб, доводять причетність білоруських правоохоронців та режиму Лукашенка загалом до посадки літака в Мінську в травні 2021 року, після чого затримали опозиціонера та засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Цікаво Затримання Протасевича: білоруський диспетчер розповів, як саджали літак, – NYT
На записах чути сторонніх
На опублікованих записах – розмова пілота літака Rynair, який летів з Афін до Вільнюса, з диспетчером, який наполягав на здійсненні посадки у Мінську. Однак у розмові чути і "третю сторону". Польські спецслужби припускають, що це представники білоруського КДБ.
Під час розмови з пілотом, диспетчер говорив про вибухівку на борту літака. Коли пілот уточнював інформацію, в розмову втрутився "третій". Саме він назвав "червоний" код небезпеки та наполягав на посадці в Мінську.
Записи розмови опублікував міністр-координатор спецслужб Польщі на своїй сторінці у фейсбуці.
Розмова пілота, диспетчера і "третьої особи": дивіться відео
Затримання Романа Протасевича: головне
- 23 травня 2021 року в Мінську здійснив екстрену посадку через нібито мінування літак Афіни – Вільнюс, Після цього білоруські правоохоронці затримали опозиціонера Романа Протасевича і його супутницю Софію Сапегу.
- У Мінську ніякої бомби не виявили, проте арештували редактора опозиційного видання Романа Протасевича та його дівчину-росіянку Софію Сапегу. Проти них відкрили кримінальні справи.
- Згодом Роман Протасевич та його дівчина під тиском таки пішли на співпрацю зі слідством. Сам Протасевич дав інтерв'ю пролукашенківському каналу, в якому заявив, що протести та опозиційні ЗМІ нібито фінансували західні країни для "дестабілізації ситуації в Білорусі".