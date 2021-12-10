Обнародованы записи, которые по мнению польских спецслужб, доводят причастность белорусских правоохранителей и режима Лукашенко в целом к посадке самолета в Минске в мае 2021 года, после чего задержали оппозиционера и основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

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На записях слышны посторонние

На опубликованных записях – разговор пилота самолета Rynair, который летел из Афин в Вильнюс, с диспетчером, который настаивал на совершении посадки в Минске. Однако в разговоре слышна и "третья сторона". Польские спецслужбы предполагают, что это представители белорусского КГБ.

Во время разговора с пилотом, диспетчер говорил о взрывчатке на борту самолета. Когда пилот уточнял информацию, в разговор вмешался "третий". Именно он назвал "красный" код опасности и настаивал на посадке в Минске.

Записи разговора опубликовал министр-координатор спецслужб Польши на своей странице в фейсбуке.

Разговор пилота, диспетчера и "третьего лица": смотрите видео

Задержание Романа Протасевича: главное