Обнаруженных тел погибших во время оккупации мирных людей на Киевщине – уже более 720, – МВД

Правоохранители продолжают расследование военных преступлений, совершенных российской армией на территории Украины. Только на территории Киевской области с начала войны зафиксировано более 3050 уголовных производств по преступлениям, совершенным российскими военными.

Правоохранители расследуют 1463 факта нарушения законов и обычаев войны, совершенных российскими оккупантами в Киевской области. В их числе и убийство мирных жителей.

"Количество выявленных и осмотренных тел погибших мирных лиц в Киевской области в результате российской агрессии составляет уже более 720 человек. Еще более 200 человек считаются пропавшими без вести", – рассказал начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

К теме В Буче обнаружили тела 403 убитых россиянами гражданских: начинают эксгумацию второй могилы

Полицейские продолжают проводить зачистку территорий, находившихся в оккупации российских войск, выявлять сотрудничавших с врагом лиц, устанавливать пострадавших от российской агрессии, фиксировать разрушения и осматривать тела погибших.

По данным полиции, есть факты, что оккупанты в упор расстреливали целыми семьями.

Также они расстреливали автомобили, которыми мирные жители пытались эвакуироваться. На автодороге вблизи села Гавронщина полицейские Киевской области обнаружили расстрелянный российскими военными легковой автомобиль. Как выяснилось, в середине марта во время наступления агрессора местные жители пытались эвакуироваться, но по дороге их расстреляли оккупанты. На месте погибли двое детей, 2-летний мальчик и 14-летний подросток, а также женщины 30, 50 и 70 лет. Мужчине, который был за рулем, удалось выжить. С тяжелыми ранениями водитель был госпитализирован.