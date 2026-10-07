Золотой обнаженный Трамп в Страсбурге: возле Европарламента установили провокационную скульптуру

В Страсбурге на территории Европейского парламента представили золотую скульптуру обнаженного президента США Дональда Трампа, сидящего на плечах обычного человека. Инсталляция стала сатирическим протестом против политики американского лидера и его влияния на глобальную стабильность.

Как сообщает CNN, автором провокационного арт-объекта стал известный датский скульптор Йенс Гальшиот.

Что известно о скульптуре Трампа?

Фигура американского президента полностью покрыта 23-каратным сусальным золотом и содержит многочисленные символические детали.

В одной руке политик держит клюшку для гольфа и мяч в форме земного шара, а в другой – весы. На основании скульптуры высечена надпись о человеке, который тонет под бременем президента, пока тот обещает помощь, но не собирается слезать с его спины.

Датский художник создал эту инсталляцию, чтобы привлечь внимание общества к угрозам международному порядку.

Трамп представляет одну из самых больших угроз для мирового порядка, основанного на правилах, демократических ценностях и наших совместных усилиях по решению климатического кризиса. Мы должны решить эту проблему и вместе противостоять такому разрушительному воздействию,

– подчеркнул Йенс Гальшиот.

Поддержка евродепутатов и дальнейшая судьба инсталляции

Инициативу скульптора публично поддержали отдельные европейские политики. В частности, датский депутат Европарламента Пер Клаузен положительно оценил появление инсталляции возле официального учреждения.

"Если кто-то настолько чувствителен, что не может терпеть выставление этой скульптуры в Европейском парламенте, то ему нет места на мировой арене", – заявил датский депутат Европарламента.

Экспозиция будет оставаться в здании Европарламента до четверга. Впоследствии ее планируют демонстрировать во время Конференции ООН по климату COP31 в Турции, где посетителям также будут раздавать миниатюрные 3D-копии статуи.

Следует уточнить, что подобное отношение Европы к Трампу не беспочвенно. В последнее время глава Белого дома усилил давление на Европу из-за топливного кризиса и расходов на оборону.США пригрозили Франции и Германии ограничить экспорт дизельного топлива из-за рекордных цен, после чего ЕС начал консультации по поводу стратегических запасов.

В то же время Трамп ставит под сомнение готовность США и в дальнейшем финансировать оборону Европы и поддерживать союзников в случае эскалации.