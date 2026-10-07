Як повідомляє видання CNN, автором провокаційного арт-об'єкта виступив відомий данський скульптор Єнс Гальшіот.

Що відомо про скульптуру Трампа?

Фігура американського президента повністю покрита 23-каратним золотим листям і містить численні символічні деталі.

В одній руці політик тримає ключку для гольфу та м'яч у формі земної кулі, а в іншій – ваги. На основі скульптури викарбувано напис про людину, яка тоне під тягарем президента, поки той обіцяє допомогу, але не збирається злазити з її спини.

Данський митець створив цю інсталяцію, аби привернути увагу суспільства до загроз міжнародному порядку.

Трамп представляє одну з найбільших загроз для світового порядку, заснованого на правилах, демократичних цінностях та наших спільних зусиллях щодо вирішення кліматичної кризи. Ми повинні вирішити цю проблему та разом протистояти такому руйнівному впливу,

– підкреслив Єнс Гальшіот.

Підтримка євродепутатів та подальша доля інсталяції

Ініціативу скульптора публічно підтримали окремі європейські політики. Зокрема, данський депутат Європарламенту Пер Клаузен схвально оцінив появу інсталяції біля офіційної установи.

"Якщо хтось настільки тонкошкірий, що не може терпіти виставлення цієї скульптури в Європейському парламенті, то йому немає місця на світовій арені", – висловився данський депутат Європарламенту.

Експозиція залишатиметься в будівлі Європарламенту до четверга. Згодом її планують демонструвати під час Конференції ООН з питань клімату COP31 у Туреччині, де відвідувачам також роздаватимуть мініатюрні 3D-копії статуї.

Слід уточнити, що подібне ставлення Європи до Трампа не безпідставне. Останнім часом очільник Білого дому посилив тиск на Європу через паливну кризу та витрати на оборону. США пригрозили Франції та Німеччині обмежити експорт дизеля через рекордні ціни, після чого ЄС почав консультації щодо стратегічних запасів.

Водночас Трамп ставить під сумнів готовність США надалі фінансувати оборону Європи та підтримувати союзників у разі ескалації.