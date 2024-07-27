Может ли военнообязанный через Резерв+ обновить данные в "Обереге": в Минобороны ответили

Военнообязанные украинцы могут обновить свои военно-учетные данные в приложении Резерв+. Однако пока граждане не могут самостоятельно менять свои данные в реестре "Оберіг".

Заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития Екатерина Черногоренко отметила, что по состоянию на сейчас монопольное право по внесению данных в бумажную карточку и реестр "Оберіг" имеет исключительно работник ТЦК и СП.

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Что надо знать об обмене данными между реестрами и Резерв+

Черногоренко отметила, что министерство получало много запросов от граждан, что неудобно стоять в очередях и идти физически в ТЦК. Поэтому решили сделать на уровне государства обмены между реестрами и базами данных.

Так, например, мы внесли 340 000 записей о бронировании. Просто пошли в Министерство экономики, как к единственному источнику о приказах по бронированию, получили у них эту базу и осуществили записи в "Оберег". Так и должна работать цифровизация,

– отметила заместитель главы Минобороны.

Она отметила, что Минобороны имеет амбицию, что в Резерв+ военнообязанный сможет делать запросы к большим госреестрам. Получить свои данные, составить их в Оберег и автоматически отобразить.

"Пока такую функцию можем выполнять по налоговому коду. Благодаря этому исправляем ошибку, что некоторые военнослужащие не сняты с учета", – объяснила Черногоренко.

Заместитель министра обороны отметила, что до 80% данных, нужных для обновления, можно собрать в реестрах. И план министерства заключается в том, чтобы человек сам мог сделать запрос на эти данные. Это сделает Резерв+ цифровой альтернативой ТЦК.