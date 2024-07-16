Военнообязанные, которые стоят в очереди рассказывают, что не могли раньше обновить данные по разным причинам и надеются, что в ЦПАУ это получится сделать.

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В очереди – несколько дней

Журналисты Киев24 пообщались с мужчинами, которые с самого утра находятся возле одного из ЦПАУ Днепровского района.

На момент записи комментариев было где-то 9:30. Один из военнообязанных рассказал, что стоит в очереди уже несколько часов.

Я здесь с семи утра. Здесь людей записывают на листочек. Я в очереди – 94,

– сказал киевлянин.

Говорит, что раньше обновить данные не мог из-за сложных семейных обстоятельств. Также мужчина рассказал, что не впервые стоит в очереди. Вчера он также приезжал сюда в половине десятого утра. И тогда его записали 190.

Очень поздно понял, что шансов не будет. Приехал сегодня,

– жалуется военнообязанный.

Почему выбрали ЦПАУ

Еще один киевлянин находился в очереди с 5 утра. Записали его 42. Мужчина признался, почему выбрал именно ЦПАУ для обновления данных. Он надеялся, что ему удастся избежать проблем, которые могли бы возникнуть в случае обновления другими способами. Выбрал ЦПАУ, говорит, потому что хотел быть четко уверенным, что все удастся.

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Очереди в один из ЦПАУ в Днепровском районе Киева 16 июля / Фото Киев24

Напомним, что продление срока для обновления данных не предусмотрено.