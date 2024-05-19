Однако в кругу юристов вопрос, с какого срока будет начинаться отсчет для самостоятельного обновления данных, вызвал много дискуссий. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал юрист Иван Карнаух.

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Когда начнется отсчет для самостоятельного обновления данных

Как отметил юрист, в законодательстве конкретно прописано, что данные нужного обновлять с момента объявления указа Президента Украины о мобилизации, но такой указ был подписан еще 24 февраля 2022 года и каждый раз эта процедура продолжалась.

Произошла накладка – 14 мая утратил силу предыдущий указ президента, а новые законодательные изменения вступают в силу только с 18 мая. Пока нет разъяснений, обещали, что будет отдельное разъяснение Кабинета Министров Украины о том, с какого именно периода необходимо будет обновить данные,

– отметил Карнаух.

Прежде всего основные изменения касаются того, что сузился круг лиц, которые имеют право на отсрочку. Например, лица, которые имели мужа и жену с третьей группой инвалидности потеряли основание, если такая группа инвалидности не внесена в перечень болезней с ампутациями, онкозаболеваниями и тому подобное. Также был снижен призывной возраст с 27 до 25 лет.

Хватит ли 60 дней и какие нюансы с Резерв+

Сейчас в сети много дискуссионных вопросов относительно приложения Резерв+, в котором дистанционно якобы ввели возможность обновления данных. Однако есть нюанс, ведь для того, чтобы полностью выполнить требование закона надо пройти военно-врачебную комиссию.

Резерв + – украинское мобильное приложение, что позволяет военнообязанным обновить свои учетные данные и получить информацию о себе в реестре "Оберіг". Выполняет роль электронного кабинета для военнообязанного. Регистрация в приложении является добровольной.

Кроме того, чтобы внести свои сведения в ТЦК и СП, который размещен по месту регистрации, необходимо еще установить их надлежащую правосубъектность и государственную регистрацию. По словам юриста, не все ТЦК и СП имеют государственную регистрацию, поэтому с этим возникают сложности при обновлении данных.

По мнению Карнауха, ТЦК и СП не хватит 60 дней, чтобы обработать поток входящих данных. Эта процедура предполагает наличие большого административного ресурса, в частности должен быть большой штат людей, которые на постоянной основе ежедневно должны этим заниматься.

Согласно данным, примерно 4,5 миллиона мужчин в возрасте от 18 до 60 лет должны быть внесены в эту систему, но, для того чтобы обработать данные, нужно максимально нагружать систему,

– сказал юрист.

Из-за того, что изменениями предусмотрены также новые виды санкций – увеличены размеры штрафов, введена процедура лишения права управления, это также требует дополнительного документального оформления.

Вручение повестки

Также появился новый документ – требование, которое будут присылать именно после повестки, если человек военнообязанного возраста ее проигнорировал. Ранее такой документ не фигурировал вообще в действующем законодательстве.

Процедура вручения повестки почти не претерпела изменений. Она считается врученной лично под подпись лица. Далее, если лицо не появляется по вызову по врученной повестке, после этого может быть начата процедура привлечения лица к административной ответственности,

– добавил Карнаух.

Ранее для этого нужно было составлять протокол. Сейчас это отменили и обязательность составления протокола аннулирована. Есть возможность сразу вынести постановление, но для этого нужно как минимум обеспечить права лица на адвоката или защитника. Только после этого как было вынесено постановление, но лицо не явилось для его составления, тогда ТЦК направляет по списку таких лиц в соответствующие подразделения Национальной полиции, которая должна осуществить превентивные меры.

"То есть выявить лицо и только после того, как полиция отчитается в ТЦК о том, что меры не дали результата, например, лицо не было физически обнаружено, то тогда на этом этапе в ТЦК возникает право на обращение в суд с целью лишения права управления транспортными средствами", – сказал юрист.

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