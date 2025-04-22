Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Где продвинулся враг

Вражеские силы не отказываются от намерения захватить украинские территории. Аналитики DeepState обновили карту около 9 часов вечера 22 апреля.

По их данным, оккупанты продвинулись вблизи 2 населенных пунктов.

Враг продвинулся возле Сухой Балки и Ясенового,

– говорится в сообщении.

Захватчики продвинулись возле Сухой Балки: смотрите на карте

Агрессор продвинулся вблизи Ясенового: смотрите на карте

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Напомним, что в целом, за прошедшие сутки зафиксировано 165 боевых столкновений. Согласно данным Генштаба ВСУ, больше всего противник штурмовал на Покровском направлении. Там наши защитники остановили 61 штурмовое и наступательное действие агрессора.

Также на Торецком направлении враг совершил 23 атаки. Более 20 боестолкновений произошло и на Курщине.