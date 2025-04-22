Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Де просунувся ворог
Ворожі сили не відмовляються від наміру захопити українські території. Аналітики DeepState оновили мапу близько 9 години вечора 22 квітня.
За їхніми даними, окупанти просунулися поблизу 2 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Сухої Балки та Ясенового,
– ідеться в повідомленні.
Загарбники просунулися біля Сухої Балки: дивіться на карті
Агресор просунувся поблизу Ясенового: дивіться на карті
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Нагадаємо, що загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, найбільше противник штурмував на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора.
Також на Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки. Понад 20 боєзіткнень відбулося і на Курщині.