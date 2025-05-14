Россияне подошли вплотную к Новоселке и продвинулись в Багатиру, – DeepState

Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. По их данным, враг продвинулся в Малиновке, Багатыре и возле Новоселки.

Все эти населенные пункты располагаются в Донецкой области. Малиновка – в Краматорском районе, а Багатыр и Новоселка – в Волновахском. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на DeepState.

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Что известно о продвижении врага

Как видно из карты DeepState, Малиновка и Багатыр располагаются неподалеку от "серой зоны", а Новоселка – на границе оккупированных территорий и "серой зоны", однако россияне ее пока не захватили.

Малиновка на карте боевых действий: данные DeepState

Согласно данным из открытых источников, Малиновка и Новоселка являются довольно небольшими селами. По данным переписи 2001 года, в первом селе жили 539 человек, а во втором – 104 человека. От Новоселки до Волновахи – почти 14 километров, и можно туда добраться по автодороге местного значения. Как Новоселка, так и Малиновка были основаны еще в XIX веке.

Где расположена Новоселка: карта DeepState

Зато Багатыр – относительно большой и важный населенный пункт. По данным переписи 2001 года, население села составляло 1695 человек. Расположено оно на левом берегу реки Волчья. Расстояние до Волновахи составляет около 20 километров.

Багатыр на карте: данные DeepState

Добавим, что россияне уже давно беспощадно обстреливают Багатыр и длительное время проводят активные боевые действия неподалеку от села. В ноябре 2024 года в Багатыре объявили принудительную эвакуацию.

Накануне аналитики DeepState сообщали, что враг уже подступает к админгранице с Донецкой областью. В частности, россияне продвинулись в районе Водяного Второго и у Серебряного.

