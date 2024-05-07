По словам представителя Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковника Юрия Глущенко, обновление данных мужчинами в возрасте от 18 до 60 лет необходимо для оценки государством его мобилизационного резерва. Это будет предусмотрено и новым законом о мобилизации. Впрочем, не всегда возможно обновить данные в ТЦК, ведь иногда они бывают вообще закрыты.

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Какие варианты обновления данных появятся с 18 мая

Многие из мужчин, вероятно, опасаясь не успеть обновить данные за 60 дней после вступления в силу нового закона, пошли в ТЦК уже сейчас. И пока это единственный способ обновления данных. Впрочем, с 18 мая, когда заработает закон об усилении мобилизации, появятся и новые способы.

Юрий Глущенко говорит, что с 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

У граждан будет возможность авторизовать свои данные через электронный кабинет, через визит в ЦНАП и также непосредственно в ТЦК. Это будет сделано с целью разгрузки ТЦК и чтобы сделать более удобный способ обновления данных для граждан,

– добавил полковник.

Куда жаловаться, если ваш ТЦК закрыт

На сайте Минобороны есть горячая линия, позвонив на которую, нужно назвать причину звонка, неработающий ТЦК, зафиксировать дату и время своего визита. Далее в Вооруженных силах Украины в установленном порядке будут разбираться, почему так случилось.

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