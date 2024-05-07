За словами представника Генерального штабу Збройних Сил України, полковника Юрія Глущенко, оновлення даних чоловіками у віці від 18 до 60 років необхідне для оцінки державою її мобілізаційного резерву. Це буде передбачено і новим законом про мобілізацію. Втім, не завжди можливо оновити дані в ТЦК, адже іноді вони бувають взагалі зачинені.

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Які варіанти оновлення даних з'являться з 18 травня

Багато хто з чоловіків, імовірно, побоюючись не встигнути оновити дані за 60 днів після набуття чинності нового закону, пішли в ТЦК вже зараз. І поки це єдиний спосіб оновлення даних. Втім, з 18 травня, коли запрацює закон про посилення мобілізації, з'являться і нові способи.

Юрій Глущенко говорить, що з 18 травня запрацює електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного і резервіста.

У громадян буде можливість авторизувати свої дані через електронний кабінет, через візит до ЦНАП і також безпосередньо до ТЦК. Це буде зроблено з метою розвантаження ТЦК і щоб зробити зручніший спосіб оновлення даних для громадян,

– додав полковник.

Куди скаржитись, якщо ваш ТЦК зачинений

На сайті Міноборони є гаряча лінія, зателефонувавши на яку, потрібно назвати причину дзвінка, непрацюючий ТЦК, зафіксувати дату та час свого візиту. Далі в Збройних силах України за встановленим порядком розбиратимуться, чому так трапилося.

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