Чоловікам, які оновили свої дані в ТЦК з 17 квітня, не потрібно буде робити цього знову після 18 травня. Про це повідомив представник Генерального штабу Збройних Сил України, полковник Юрій Глущенко.

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Оновлення даних у ТЦК

Глущенко заявив, що чоловікам віком від 18 до 60 років, які вже оновили свої дані в ТЦК з моменту публікації закону, тобто від 17 квітня, не потрібно повторно оновлювати дані після набрання чинності цього закону 18 травня.

Можливо, переймаються, що 60 днів буде недостатньо для того, аби потрапити до ТЦК і оновити свої дані. Ті громадяни, які вже зараз прибувають до ТЦК із цією метою, не будуть зобов’язані після набрання чинності законом йти і оновлювати свої дані, відповідні розпорядження вже віддані,

– зазначив полковник.

У Генштабі зазначили, що наразі ТЦК переведені на цілодобову роботу, тому оновити дані можна в будь-якій годині.

"Я хотів би додати, що ТЦК переведені на цілодобову роботу, 24/7. Коли ми спостерігаємо певні скупчення людей у певні години роботи, можливо, потрібно спланувати свій візит до ТЦК таким чином, аби це не був час пік. Можливо, треба прийти о восьмій годині вечора, о дев’ятій – кому як зручно", – додав Глущенко.

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