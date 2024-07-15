Что изменится с 17 июля для мужчин, которые обновили данные

Военнообязанные мужчины, которые обновили свои военно-учетные данные в предусмотренные правительством сроки, избегут административных взысканий.

Об этом сообщила Лариса Козак – представитель сектора мобилизационной и оборонной работы в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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Избежание штрафов

В частности, комментируя вопрос обновления данных мужчинами до 16 июля, она ответила, что эти мужчины придерживались правил воинского учета.

"Это прекрасно, они не будут подвергнуты административному взысканию. Это новое правило воинского учета, в случае несоблюдения которого, на мужчин накладывается штраф в размере от 17 тысяч гривен", – отметила Лариса Козак.

И зато на тех мужчин, которые не обновили свои данные в указанный срок, по словам представительницы ТЦК, ждет администравтивная ответственность за несоблюдение правил воинского учета.

Что будет, если не обновить данные

При этом, по словам Ларисы Козак, взыскания штрафов не будут происходить автоматически.

"Все, что я могу порекомендовать всем, кто не успел обновить свои данные, прибывать в ТЦК и обновлять их. Продолжать действовать в штатном режиме", – добавила она.

Также представитель ТЦК объяснила, что будет происходить дальше в отношении тех мужчин, которые не обновили свои данные. В частности, она напомнила, что постановление Кабмина предусматривает, что к таким гражданам ТЦК должны обратиться повесткой.

То есть, они получат повестку об уточнении данных – форма вызова, что предусмотрена для всех.

. 16 июля истекает срок обновления данных военнообязанных. Обновить их можно в ТЦК, ЦНАПе или в приложении "Резерв+".