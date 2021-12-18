Обновленный канал "Рада" может остаться без скандальных ведущих Петрова и Иванова
Источник:Telegram-канал Сергея Иванова
Журналист и блогер Сергей Иванов заявил, что намерен прекратить сотрудничество с телеканалом "Ради". Произойдет это, если также от работы отстранят политтехнолога Владимира Петрова.
Недавно состоялись ребрендинг и эфирное обновление телеканала "Рада". Иванов и Петров, в свою очередь, стали ведущими вещателя.
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Иванов хочет уйти из "Рады"
По словам журналиста, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич 17 декабря заявил с трибуны парламента, что Владимир Петров отстранен от прямых эфиров телеканала "Рада".
Если это правда и шантаж депутатов победил здравый смысл, я тоже прекращу сотрудничество с каналом,
– заявил Иванов.
Он добавил, что не политик, поэтому изменять друзьям и коллегам не привык.Обратите внимание! В Верховной Раде по требованию вице-спикера парламента Елены Кондратюк состоялось совещание, на котором обсудили ситуацию с каналом "Рада". Ее участники пришли к выводу, что политтехнолога Владимира Петрова не должно быть в эфире парламентского телеканала. Этот вопрос еще рассмотрит редакционный совет канала и примет соответствующее решение.
Интересный момент об Иванове и Петрове
Сергей Иванов и Владимир Петров являются ведущими YouTube-канала "Исландия" (ISLND TV). Одним из его основателей по сути и является Петров. Ранее Иванов был ведущим в "Право на власть" на "1+1", а после увольнения сразу перешел на "Исландию".
Петрова также подозревают в причастности к секс-скандалу о якобы домогательстве со стороны руководителя департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко. В 2018 году в сети начали распространять сообщение студентки одного из киевских вузов Наталии Бурейко. Девушка умоляла о помощи. Мол, ей угрожал поклонник, с которым познакомилась в соцсети.
Масло в огонь доливает то, что жена полицейского Ольга Варченко – первая заместительница председателя Государственного бюро расследований. С ее именем и связывали этот скандал.
Позже Наталья Бурейко на фейсбуке написала пост-извинения и попросила не беспокоить ни ее саму, ни ее семью. После этого о ней ничего не было слышно.
Кстати Канал "Рада" открестился от ролика с политтехнологом Петровым в парламенте
Обновление телеканала "Рада": главное
- Телеканал "Рада" переформатировали с парламентского вещателя на информационный. 15 декабря он вышел в эфир в новом формате.
- На канале начали работать бывшие ведущие медведчуковских каналов, в том числе "112 Украина" и ZIK.
- Кроме того, стало известно, что обновлением вещателя занимается Алексей Семенов. Он в качестве генерального продюсера запускал каналы пророссийского политика Виктора Медведчука и "Прямой".
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Полный текст публикации сообщения Сергея Иванова
Только что депутат Шуфрич заявил с трибуны ВР: Владимир Петров отстранен от прямых эфиров телеканала "Рада".
Если это правда и шантаж депутатов победил здравый смысл, я тоже прекращу сотрудничество с каналом.
Я не политик – изменять друзьям и коллегам не привык.