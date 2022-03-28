Обо всем можно договариваться, – Зеленский ответил, о чем бы говорил на встрече с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что хочет встретиться с Путиным с глазу на глаз. Придется говорить много, обо всем. Но нужно понять, что Украина – это наша земля.

Во время интервью английскому журналу The Economist президента спросили, что он сказал бы Путину, если бы состоялась встреча? Владимир Зеленский сказал, что нужно говорить о конкретных вещах и конкретных сроках. Но важно говорить.

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Это не один вопрос, и это не один ответ. Речь идет о решении. Мы должны говорить о конкретных вещах, месяцах, возможно, и о годах. Что-нибудь решить сейчас и дальше поговорить, если мы не найдем решения и не договоримся не ссориться по этому поводу. Это моя философия,

– сказал президент.

Зеленский отметил, что можем говорить обо всем, но Украина не может идти на компромисс во всем.

Это не об уважении и любви

Важно искать решение шаг за шагом. Путин должен понимать, что происходит, а мы должны понимать друг друга, если это возможно. Это не об уважении, о любви или о чем-то другом. Это не о чувствах. Есть ведь проблема, и мы должны в ней детально разобраться и решить,

– добавил Зеленский.

Также он сказал, что не думает, что Путин представляет Украину такой, какой мы ее видим. Он считает нашу страну частью своего мира. Но это все совсем иначе, чем было 30 лет назад.

Пока Путин был в информационном бункере, Украина сильно изменилась

Я не думаю, что Путин был в бункере две недели или шесть месяцев, а примерно два десятилетия. Я говорю в том смысле, что он находился в информационной изоляции, получая информацию от своей группы. И Украина, пока он был в этом бункере, существенно изменилась,

– объяснил Зеленский.

По его словам, в этом и причина, ведь то, какой он видит Украину, очень отличается от Украины, которая существует в реальной жизни.

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