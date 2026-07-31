"Признак страха врага": командир "Хартии" Оболенский впервые прокомментировал покушение на себя

В пятницу, 31 июля, произошла неудачная попытка покушения на жизнь командира корпуса "Хартия" Игоря Оболенского. Нападавший был задержан, сам Оболенский считает этот инцидент свидетельством того, что "мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага".

Об этом офицер написал на своей странице в фейсбуке.

Как Оболенский высказался о покушении на себя?

Прежде всего полковник отметил, что террор – это одно из средств ведения войны, которое активно применяют россияне. Делают они это из-за собственных неудач в попытках достичь политической цели военными методами.

Сегодняшнее покушение является доказательством того, что мы все делаем правильно и эффективно уничтожаем врага на поле боя,

– подчеркнул Оболенский.

Он поблагодарил за поддержку и заботу, которые, по словам военного, убеждают в том, что их работа важна для украинцев.

"Покушение – это признак страха врага. И наше возмездие заставит его бояться еще больше", – резюмировал офицер. Отметим, что исполнителем покушения оказался 69-летний житель Харькова. Его завербовали российские спецслужбы.

По данным СБУ, российский куратор поставил пенсионеру задачу ликвидировать Игоря Оболенского под предлогом того, что тот якобы "работает на врага".

Чем отличился Оболенский за годы службы?

Игорь Оболенский воюет с 2014 года. За это время он участвовал в боях на Донбассе, в частности в районах Славянска, Краматорска, Светлодарской дуги, Бахмута и Серебрянского лесничества, а также в освобождении Русской Лозовой.

В 2015 году военный возглавил экспериментальный батальон бригады "Рубеж" и присоединился к внедрению стандартов НАТО по планированию операций. С 2025 года он командует 2-м армейским корпусом НГУ "Хартия". 15 июля 2026 года Оболенскому присвоили звание Героя Украины. Кроме того, он имеет ордена Богдана Хмельницкого и "За мужество".